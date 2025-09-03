Цонев: Ще решаваме проблемите на хората, няма да допуснем дестабилизация

ПГ на ДПС-Ново начало ще продължи да фокусира своята политика върху решаването на актуалните проблеми на хората – водната криза, спекулативното повишаване на цените, компенсирането на засегнатите от природните бедствия. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев в декларация за старта на политическия сезон от името на парламентарната група.

ДПС-Ново начало ще продължи да решава проблемите с перманентен характер, като доходите и защитата на геополитическата ориентация на страната, допълни той.

Във фокуса на тази политика ще бъде, както и досега човекът, хората от които сме пратени тук, за да решаваме техните проблеми, категоричен бе Цонев.

Той припомни, че по искане на ДПС-Ново начало през лятото бе свикана на заседание Комисията по околна среда, за да вземе спешни мерки срещу безводието в страната. Надявам се решенията на комисията да станат факт още днес, посочи Цонев.

Нужни са инвестиции в решаването на наболелия в последните година проблем с водната криза и доставката на вода на всеки български гражданин. Ние сме дали своя принос за тези решения и ще направим така, че те да бъдат изпълнени, посочи Йордан Цонев.

В текущите проблеми не можем да не споменем, че трябва да направим така, че пострадалите от бедствията – пожарите и болестите по животните, да бъдат подобаващо компенсирани. Държавата трябва да стои зад тези хора, както и зад хората в неравностойно положение, заяви Цонев.

Инвестициите и бизнессредата са също фокус на политиката, която водим. Всичко това трябва да бъде осигурено в новия бюджет. Най-важният документ на политическата есен е бюджетът, категоричен бе той.

Финансовият експерт на ДПС-Ново начало посочи, че ДПС-Ново начало ще следи за изпълнението на тазгодишния бюджет, ще направи анализ и ще настоява в новия бюджет тези политики да бъдат финансово осигурени.

Това ще бъде първият бюджет в евро. Той трябва да решава проблемите на хората. Ще продължим да отстояваме осигуряването на общинската инвестиционна програма, която се случи благодарение на нас, ще продължим да настояваме за повече средства и решаване на важните проблеми за общините като водната криза. Ще продължим да настояваме за инвестиции в общините, за подобряване на средата в която хората живеят – това е наша основна цел, каза Йордан Цонев.

Инвестициите в работни места са следващата ни цел. Работните места са изключително важен компонент от икономическата и социалната среда, допълни депутатът.

Бюджетът трябва да осигурява растеж на доходите. А те - да изпреварват инфлацията. За да се решат всички тези проблеми, допълни Цонев. Сред приоритетите на ДПС-Ново начало той посочи подпомагането на младите лекари не само с повишаване на заплатите, но и чрез осигуряване на жилища за тях.

Чрез добро управление на държавната собственост ще направим така, че държавната собственост да бъде управлявана в полза на младите лекари – с подходящо заплащане, каза Цонев.

Всичко това няма как да бъде осъществено, ако няма редовен парламент и стабилно политическо мнозинство. Безвремието се отрази както на публичните финанси, така и на доходите на хората. Ето защо ние подкрепяме това правителство, участваме с подкрепа в мнозинството, което го е излъчено и ще продължим да го правим, докато то изпълнява политическите цели, които сме си поставили – да решава проблемите на хората, подчерта Йордан Цонев.

А за тези, които се готвят да дестабилизират държавата, ще кажа, че времето, в което три протеста сменяха правителства, мина. И всеки, който се опитва да дестабилизира държавата, ще срещне нашия политически отговор. Държавата трябва да се върне там, откъдето е абдикирала, отсече Йордан Цонев.

ДПС-Ново начало е за силна държава, която осигурява ред и сигурност за хората, заключи той.

