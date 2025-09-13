Борисов с остра критика към Любен Дилов син. Жълт картон на Доган

Не съм виждал толкова език на омразата, който се насажда в момента. Политиката не е на живот и смърт. За толкова години в политиката не съм виждал толкова омраза.

Прочетоха ми поста на Любен Дилов син - осъждам го! И се надявам, той да не го и мисли това.

Пуснал го е в опитите си да бъде интересен. Той има много остър и хаплив език, много пъти ни е радвал и учудвал.

От ГЕРБ такива постове не може да излизат! Много се ядосах! Даже като ми го прочетоха, не можех да повярвам.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисв на форума Младежи на ГЕРБ в Кюстендил.

"Аз съм предлагал винаги министри на вътрешните работи, които да са по възможност най-дипломатичните - от Румяна Бъчварова до Даниел Митов. Полицията трябва да има своята превенция, своето уважение. Тя с бой не се изгражда. На всяко действие има отговор, противодействие. Но точно обратното - превенцията, каза още бивщият премиер.

Грешката в Русе беше, че МВР избърза с коментара. - можеше само да изкаже съпричастност. И когато имаме всички факти и обстоятелства- да говори. Но понеже сутринта говори областният управител, после кметът... И всеки разказа своята версия. В това намирам първоначалната грешка.

Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като могат 15-20 годишни младежи да го бият?, попита Борисов. Върху това също трябва да разсъждаваме. Помня в Банкя имаше един квартален, който като минеше, всичко се прибира. Никога не ни е бил, никога не ни е пресирал. Но знаехме, че той съблюдава реда, разказа Борисов.

Превенцията на МВР е силата на МВР, не боят. От ГЕРБ не може да излизат такива постове!, заяви емоционално Борисов. И понеже Дани днес има рожден ден, от най-добрите ни борци е, ако разчитахме на бой, и в парламента отдавна щяхме да вземем мнозинството.

Насилието в Щатите ескалира. Вижте коментарите за това убийство какви са.

Толкова хора пишат, че все едно това е радостно събитие - да разстреляш някого пред очите на жена му и децата, на публично мероприятие. Затова Любен Дилов ме подразни толкова. Не можах да повярвам какво е написал", допълни той.

Тези, които използват езика на омразата, им се връща.

Съдът остана последната инстанция, която не е политизирана.

Искам да подчертая - с действията си ПП-ДБ отсега предопределят изхода на президентските избори - ляво-популисткият кандидат ще спечели, смята Борисов.

С кои очи ППДБ ще свалят правителството, а утре ще искат подкрепа за техния кандидат, попита той.

Той разкритикува формацията, създадена от Ахмед Доган - АПС.

"Да им видим вота. Те имат вече нови съдружници - "Възраждане", МЕЧ, "Величие". Те нямат културата на взаимоотношенията им, ако щеш. Не мога да разбера АПС. Постоянно ме критикуват, че не давам на ГЕРБ да се взимат имунитети. Те дават ли си сметка, че когато излязат да говорят срещу правителството, може да се събудят с друг акъл.

Дават ли си сметка, не знам. След като един депутат е избран от няколко хиляди души, зависи от населеното място, си има система за неговия избор. Така че, да видим - предлагат управление с Възраждане, МЕЧ, Величие и всички останали", каза още бившият премиер.