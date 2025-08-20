Борисов разтърси с разказ за внуците

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира инцидента със загиналото дете в Несебър.

"Родителите могат да предотвратяват такива инциденти. Ще дам пример с мен снощи. Има едни тротинетки ли, какви са там. Като се прибирах от работа, моите така караха, че само паркирах, взех тротинетката и фиуууу....нямаше повече тротинетка", каза Борисов пред журналисти в Пловдив.

Бившият премиер живее в общ дом със семейството на дъщеря си Венета, която има три деца. Най-големият внук на Борисов е 9-годишният Бойко, следван от 7-годишния Иван. Най-малкото внуче е Виктория, която тази година през ноември ще стане на 3 г.

"Не разбирам по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. То нито е осъзнато, нито знае. Стават инциденти. Но ето как семейството може да предотврати подобно нещо. Ако не го бях направил и недай Боже се случи нещо, вината е моя", категоричен е Борисов.

"Инциденти се случват, но при подобни екстремни спортове за мен трябва да минават дори медицински преглед. Там могат да получат паник-атаки. Това са 100 метра нагоре. Качете се, ако ви пуснат на 30 метра и ще видите как изглежда земята", коментира още лидерът на ГЕРБ.

"Сега ще се явят хиляди специалисти, за да говорят за регулация. Аз мога да кажа за регулацията на семейството. Винаги най-големите кораби са потъвали от технически аварии или самолети са падали. От морската вода винаги може да се получи това нещо. Който оперира с всичко това, трябва да го проверяват. Сега ще се вземат мерки, но ние не можем да върнем детето вече", отсече Борисов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com