Борисов попари Радев. Отговори му за чувалите на "Хемус"

Не разбирам омразата на Румен Радев и постоянният му хейт към мен и правителството.

Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев отриха Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище.

"Какво градивно са направили - не мога да намеря. Вчера Радев ме обвини, че не пускам министри.

Обединителят няма нито едно мероприятие, в което да не говори срещу своя политически опонент. Ползвайки медиите, да не му задават въпроси. Хейт по правителство по мен - после се обръща и си тръгва.

Никой не го пита. Мен по 30 минути ме разпитват в парламента. Този човек се е превърнал в партиен лидер. Не разбирам неговата нервност и омраза. Поканили са го да гледа военните дронове.

Ами да го питат днешния милион за Боташ от нуждите на Панагюрище ли да го взимаме? Вчерашният от лекари или учители? Натрупани са вече половин милиард. Арбитражите в Швейцария ще ни ги вземат, ако не ги платим. А той ме пита за чувалите за "Хемус". Къде го чукаш, къде се пука! В сряда или в четвъртък ще бъде пуснат новият лот и ще види къде са”, посочи лидерът на ГЕРБ.

Той настоя да се създаде по места такава организация, че младите да могат да разграничат лъжата от истината. „Светът върви към много лошо - към война. Втвърдява се и позицията на Доналд Тръмп. Вместо на 70 години да са по-умерени световните лидери, те са по-амбицирани и с по-голямо его. Подготвя се 19-и пакет санкции срещу Русия. Вместо да бъдем умни и на фона на всичко по света да се предпазваме...

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви на свой ред, че перманентната политическа криза е разделила обществото. "Либералите мразят консерваторите, консерваторите презират либералите. Селяните мразят гражданите, гражданите мразят селяните. По-ниските - по-високите и обратно. И въобще не се шегувам. Ние толкова се мразим помежду си, че вече сме намразили и себе си", заяви той.



И направи кратък анализ на модернизацията и индустриализацията, така необходими за ръста на икономиката: "Инженерната работа е творческа работа. И за да бъде изказването ми "втрещяващо" от гледна точка на различни теми, за мен колкото и скучно да звучи, е да се опитаме да върнем публичния наратив. Защото в последните години често влизахме в режим на колективни халюцинации. Аз вярвам, че реалността все още има смисъл".

