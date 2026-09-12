Борисов попари Радев. Отговори му за чувалите на "Хемус"
Обединителят няма нито едно мероприятие, в което да не говори срещу своя политически опонент, каза още той
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Обединителят няма нито едно мероприятие, в което да не говори срещу своя политически опонент, каза още той
Необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание
Има си подписани срокове и процедури, каза бившият зам.министър на регионалното развитие
Ограничението е за улеснение на движението през тунел “Ечемишка”
Шофьорът е загинал
В отбраната има договори за следващите три години, които са разплатени на 100%, каза финансовият министър Асен Василев
Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" обяви процедура за избор на супервайзор за проектирането на първия етап от магистрала "Х...
Военните машини да пътуват след 22 ч, разпореди премиерът Премиерът Бойко Борисов скастри армията заради задръстванията по "Хемус" в края на седмицат...