Земетресение на крачка от София. Хората на нокти

Земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер е регистрирано край самоковското Ново село. Това съобщава Националният институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките на своя уебсайт.

Земетресението е станало днес в 15:34 часа и е с дълбочина 12 километра.

Няма данни за нанесени материални щети.

По данни на Европейския сеизмологичен център земният трус е бил с магнитуд от 3.2 по Рихтер.

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