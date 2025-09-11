Започва голяма промяна на времето. Прогноза за седмица напред

Под влияние на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт днес облачността над страната ще е предимно значителна,

около и след обяд над северозападната половина от страната купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията в планинските райони. Има условия и за градушки. Без валежи ще се задържи в Югоизточна България, където ще има и повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.

Над планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите в Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд значителна средна и висока. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат 26°-27°.

Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

В петък облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, с повишена вероятност за кратко да са интензивни и с гръмотевична дейност в Североизточна България, районите около Централна Стара планина и Западните Родопи. Максималните температури ще са от 22°-24° в североизточните райони до 30°-32° в източната част на Горнотракийската низина, където преди обяд ще има и повече слънчеви часове. Вятърът ще е от север-североизток, слаб до умерен.

През почивните дни и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в събота в западната половина от страната по-често значителна и главно в планинските райони ще превали дъжд.

В неделя по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник и в понеделник. Ще има и валежи, главно в западната половина от страната. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, температурите в понеделник ще се понижат още и ще остават под 30°, в западните райони от страната ще са и под 25°. Във вторник и сряда вероятността за валежи намалява значително. Облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът ще е от север-северозапад. Температурите ще се повишат.

