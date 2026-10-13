Яйцата от малки ферми с етикет – адресът на кокошките става задължителен

Яйцата, които се продават директно от производителя на пазарите, ще трябва да имат етикет с името и адреса на стопанина. Това предвижда проект на наредба за директните доставки на малки количества първични продукти и храни от животински произход, публикуван за обществено обсъждане.

Производителите, които продават яйца непосредствено на крайните потребители, ще разполагат с три месеца, за да уведомят съответната Областна дирекция по безопасност на храните кой режим избират – общите правила на Европейския съюз за търговия с яйца или облекчените изисквания на наредбата.

Според проекта стопаните, които отглеждат до 50 кокошки носачки, ще могат да продават яйцата си без код на производителя. Условието е на мястото за продажба да бъдат ясно посочени името и адресът на стопанина.

В документа са определени и допустимите количества храни от животински произход, които могат да се предлагат директно на потребителите.

При пчеларите например директните доставки на мед няма да могат да надвишават 90% от годишния добив, ако стопанството разполага с до 50 кошера. Това означава, че поне 10% от произведения мед трябва да остане извън директните продажби – за собствена употреба или за реализация чрез преработватели.