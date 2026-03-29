Времето през седмицата: 20 градуса и сняг

През следващите дни времето в страната ще бъде динамично, с чести валежи от дъжд, а в планините – от сняг. Причината е серия от средиземноморски циклони, преминаващи през нашата страна.

Времето във вторник

Във вторник до обяд ще преобладава разкъсана облачност. Ще се затопли, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. В следобедните часове от юг отново ще започнат валежи, които до края на деня ще обхванат почти цяла Източна България, но до вечерта навсякъде ще спрат. Над останалата част от страната времето ще бъде с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат сравнително ниски – между 2° и 7°, а максималните ще достигат 11°–16°.

Времето в сряда, четвъртък и петък

От сряда до петък страната ни ще попадне под влиянието на средиземноморски циклон. В сряда облачността бързо ще се увеличи и до края на деня над цялата страна ще започнат валежи от дъжд. По-значителни ще бъдат през нощта срещу четвъртък в Южна България, а през деня – и в Централна Северна България и крайните северозападни райони. В планинските райони валежите ще бъдат от сняг, а в по-високите полета на Западна България и Западния Предбалкан дъждът временно ще преминава в сняг. Вятърът ще бъде от изток-североизток, често умерен до силен, като към петък ще започне да отслабва и ще се ориентира от север-северозапад. Температурите ще останат по-ниски за края на март. Очакваните максимални температури ще бъдат предимно между 8° и 14°, с още по-ниски стойности в планинските райони.

През почивните дни

През почивните дни ще настъпи подобрение на времето. Валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява, а дневните температури ще се повишат. Вятърът ще бъде от северозапад, умерен, на моменти временно силен. В неделя времето ще бъде истински пролетно, с температури до 20°С, прогнозират от "Метео Балканс".

