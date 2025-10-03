Времето ни смразява днес! Сняг и в София

Времето днес ще остане облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество. В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг. В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен.

Максималните температури ще са между 6° и 11°, по черноморското крайбрежие – малко по-високи, за София - около 5°.

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

Седмица напред

В събота в централните и източните райони от страната ще се задържи облачно с валежи, но вече на по-малко места, по-слаби и в процес на спиране. Над Западна България облачността ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са от 1° до 6°, по-високи по морския бряг, а максималните ще са предимно между 13° и 18°. В неделя над цялата страна облачността ще намалее до предимно слънчево. Ще е почти тихо или със слаб южен вятър и сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат слабо.

През първите дни от новата седмица вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили до умерен. Облачността ще се увеличи и ще е по-често значителна, на места ще превали. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще са предимно между 5° и 10°, а дневните ще останат без съществена промяна. В сряда и четвъртък вятърът ще отслабне и ще стихне, облачността ще намалее, над много райони до предимно слънчево. Ще се затопли и в четвъртък максималните температури в по-голямата част от страната ще са около и над 20°.

