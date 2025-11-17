Важно за българските пенсионери в чужбина! Направете това, за да не ви спрат парите

Всички лица, които получават българска пенсия и живеят в чужбина имат задължение да подават Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България (т. нар. „декларация живот“), съобщи Pariteni.bg.

Лицата, получаващи пенсията си на територията на България, които живеят в чужбина, следва да представят декларацията в периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година, като датата на заверката от официален орган трябва да е след 1 ноември на съответната година.

Не е променен редът на изпращане на декларациите за лицата, получаващи пенсиите си на територията на държави, с които се прилагат европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и на територията на държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалната сигурност.

Лицата, които получават българските си пенсии в Турция по реда на Споразумението между България и Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция (пенсиите им се изплащат чрез турския осигурителен институт – SGK), продължават да изпращат на българския компетентен орган „декларация живот“ два пъти годишно – през януари и юли на всяка календарна година.

Декларацията се попълва от лицето, заверява се от нотариус, консулска служба или официален орган на съответната държава, след което се подава в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му - лично, чрез законен представител, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс лице, по един от следните начини – на място, чрез пощенски оператор или по електронен път посредством квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ или от НАП.

