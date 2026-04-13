Опасност на "Тракия" в последния почивен ден

В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда автомобил, движещ се в насрещното платно на автомагистрала „Тракия“.

Не е изяснено как водачът е попаднал там, като по всяка вероятност се е движил в платното за Бургас, но в посока към София, пише "Блиц".

По-рано през деня на магистралата стана и верижна катастрофа с участието на шест автомобила, която доведе до сериозно задръстване.

Днес е последният почивен ден от Великденската ваканция, трафикът е много интензивен и се образуват тапи по всички пътни артерии в страната.

