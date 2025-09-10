Три разумни решения за скъпия старт на учебната година

Разходите за подготовка на учениците растат с всяка изминала година. Това, за съжаление, отдавна не е новина. Цените на учебните пособия – раници, несесери, помагала, тетрадки и т.н., следват общата тенденция за поскъпване. Когато добавим подновяването на гардероба, закупуването на задължителната униформа и няколко чифта обувки – за навън и за физическо, то общата сума, която родителите трябва да заделят в началото на учебната година, може да надхвърли 500 лв. за едно дете. При това без „изхвърляне“ за скъпи маркови стоки.

Всеки родител иска най-доброто за детето си, но след летните почивки и ремонти често сметките излизат на червено. Какви са възможностите за намаляване на този голям натиск върху семейния бюджет?

Ето някои изпитани във времето правила и актуални финансови решения, които могат да ви помогнат в началото на новата учебна година.

Сравнете офертите

Отделете си малко допълнително време, преди самото пазаруване, за да сверите цените на сходни продукти при различни търговци. В онлайн магазините подобна справка може да направите от дивана вкъщи, по всяко време на деня. При някои търговци може да откриете промоция на конкретни стоки, при други – отстъпки за цялата кошница над определена сума.

Така например, шопинг секцията в tbi bank app дава възможност не само да купите през едно приложение всичко необходимо за ученика, но и да си върнете част от похарчените пари. В секцията са събрани на едно място над 200 любими онлайн магазина, което прави пазаруването много по-удобно, лесно и сигурно – през цялото време не се налага да излизате от банковото приложение. При пазаруване с карта neon може да получите допълнителни парични награди до 10% от стойността на покупките. Така освен да оборудвате ученика, може да си позволите и нещичко за вас.

Пазарувайте по списък с приоритети

Прегледайте какво от пособията от миналата година може да се използва повторно – вероятно раницата може да издържи още няколко месеца и да купите нова като подарък за Коледа? Същото може би важи за кутията за храна, шишето за вода... Боите за рисуване биха ли стигнали за първия срок? В несесера може би има работещи фулмастри и моливи. Ако училището задължава децата да ходят с униформи, дали е разумно да купувате отделно няколко броя нови маркови тениски и суитчъри, които ще се застоят в гардероба? За да се придържате към правилото за пазаруване само на неотложното, съставете списък по приоритети. Така ще се предпазите от импулсивни покупки. Вероятно една част от пособията може да закупите и в хода на учебната година. Така ще разпределите разходите към заплатите за следващите месеци.

Вземете нужното сега, но го платете по-късно

Ако не искате да правите компромиси или да пазарувате поетапно през следващите месеци, вече има финансови решения, които могат да са ви от полза. Какво ще кажете да подсигурите всичко необходимо за учениците още сега, а да платите за направените покупки в следващите три или шест месеца без никакво оскъпяване върху цената? Да, наистина е възможно. С neon credit може да се пазарува всичко необходимо сега, а сумата да бъде разделена на равни месечни вноски напред във времето. За целта трябва само да изтеглите безплатното приложение tbi bank app и да си откриете сметка с карта neon – напълно безплатно, без месечни такси или такси при плащания и преводи. Може да се възползвате от допълни средства до 5 хиляди лева, с които да пазарувате от всеки физически или онлайн магазин, и да разделяте плащането напред във времето през приложението.

Ето, че септемврийските разходи може да не бъдат толкова стряскащи за семейния бюджет. Нужно е само да планираме разумно и да се възползваме от подходящите финансови решения.

