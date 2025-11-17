Още по-удобен контрол на личните финанси в tbi bank app

Супер приложението на tbi bank дава на клиентите пълен контрол над личните им финанси само с едно докосване на екрана. Благодарение на първия в България бутон за мигновено превключване, потребителите могат да изберат на момента да платят с лични средства от сметката към карта neon или със средства на банката. По този начин neon на tbi bank става първият продукт на българския пазар, който комбинира безплатна дебитна карта с допълнителни средства за покупки.

tbi bank app и карта neon са винаги на разположение в джоба на клиентите, когато искат да купят нещо със собствени пари или имат нужда от екстра бюджет за пазаруване. Отново в приложението потребителите могат да разсрочат всяко плащане на малки вноски напред във времето. Това важи за всички покупки – от хранителни и битови стоки до дрехи, технологични устройства, гориво или лекарства – всичко, от което клиентите се нуждаят. Те могат да изберат да разсрочат плащането на 3- или 6-месечни вноски без такса. Ако предпочитат да правят по-малки месечни вноски, могат да удължат периода на изплащане до 12 месеца срещу малка такса.

За разлика от други банкови продукти на българския пазар, да притежаваш neon не струва нищo. Приложението на tbi bank и карта neon спестяват на клиентите традиционните банкови месечни такси. Без такса са и незабавните преводи в лева и евро, както и плащанията на битови сметки. С няколко клика в tbi bank app могат да се откриват депозити и спестовни сметки „Касичка“ с едни от най-високите лихви в България. Клиентите имат на разположение в приложението шопинг секция с над 200 любими марки, която е достъпна по всяко време за още по-удобно, сигурно и изгодно пазаруване с парични награди (до 20% кешбек).

Всеки има възможност да се регистрира в рамките на около 30 секунди, за да разгледа основните функции на супер приложението на tbi, дори преди да стане клиент на банката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com