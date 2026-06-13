2,5% лихва за 3-месечен депозит в tbi bank app
Добра новина за клиентите със спестявания
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Добра новина за клиентите със спестявания
Потребителите имат пълен контрол над управлението на разходите си и могат да ги отложат напред във времето.
Супер приложението на tbi bank дава на клиентите пълен контрол над личните им финанси
Вече няма нужда клиентите на банката да въвеждат динамична и статична парола при пазаруване в интернет