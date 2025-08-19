tbi bank закръгля сумите в евро в полза на клиентите, след като превалутира тарифите по официалния курс на БНБ. Така, ако дадена услуга струва 1,20 лв. (0,61 евро), след превалутиране ще бъде 0,60 евро (1,17 лв.). Намалението в някои такси може да достигне до 8 ст. (4 евроцента). Новите тарифи на банката са налични тук>>.

През 2024 г. tbi стана първата и единствена банка в България, която въведе в мобилното си приложение официалния фиксинг на БНБ за обмяна на лева в евро и обратно, неограничен брой пъти без допълнителни такси, напълно дигитално във всяка част от деня.

Наред с това, пакетът за ежедневно банкиране с tbi bank app и карта neon предоставя неограничен брой незабавни преводи в евро без такси. От години в банковото си приложение tbi предлага на клиентите си едни от най-добрите депозитни продукти на българския пазар, с доходност от спестявания и с лихвени проценти, близки до средните за еврозоната.

* След приемането на еврото всички наличности по сметки и спестовни продукти, както и задължения по заеми, ще бъдат автоматично превалутирани отново по официалния курс на БНБ, без никакви допълнителни такси. tbi bank e напълно готова да отговори на всички останали изисквания и задължения към своите клиенти и търговски партньори в процеса по приемане на еврото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com