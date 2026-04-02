Топ синоптик прогнозира дъждове, затопляне и голяма опасност

Днес е денят с по-интензивни валежи. От сутринта досега най-много валеж е паднал в югоизточните части от страната. В столицата валежът досега е около 4 литра на квадратен метър. За деня ще се натрупат количества в столицата до 8-10 литра на квадратен метър. Това каза синоптикът Петър Янков в "България сутрин".

Той уточни, че в южните райони валежите за денонощието ще достигат до 30-40 литра на квадратен метър, а в северните райони - между 5 и 10 литра на квадратен метър.

Янков съобщи, че валежите постепенно ще отслабват през следващите дни.

"В петък ще продължават. Постепенно ще отслабват. В събота също ще вали. В неделя денят ще започне с облаци в западните и централните части от страната. Валежите ще бъдат слаби. В неделя следобед ще има повече слънце и централните и източните части от страната. Сънародниците ни, които ще бъдат в Гърция, Беломорието и крайбрежието на Турция, ще имат дъждовно време", посочи синоптикът пред Bulgaria ON AIR.

Той информира, че температурите ще се повишават през следващата седмица.

"За почивните дни София се нарежда в средата по отношение на температурите - максимални 17 градуса. Най-топлата балканска столица ще бъде Тирана - 22 градуса. В началото на новата седмица - вторник, в столицата ще бъдат отбелязани около 20 градуса. В южните райони до 26 градуса, но краткотрайните валежи с пролетен характер ще бъдат чести в средата на седмицата", изтъкна той.

По думите му, валежи се очакват другата седмица, по-интензивни, в неделя и понеделник.

Янков съобщи, че има опасност от лавини, тъй като над 1500-2000 метра валежите са от мокър сняг.

"Той тежък. Любителите на белите спортове ще могат да се наслаждават на приятни часове по белите писти, но трябва да се внимава поради лавинната опасност. Туристите, които тръгват по високите части на планините, въпреки снеговалежите, трябва да имат предвид заледяванията", допълни той.

По отношение на бурята "Ерминио" в Гърция, синоптикът подчерта, че ситуацията се успокоява.

"Не препоръчвам пътуване по нашата южна съседка. Все пак тези проблеми ще създават усложнения в пътната обстановка", посъветва Янков.

