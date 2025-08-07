Топ синоптик предупреди! Над 40 градуса на тези дати, а след това ни връхлита...

Температурите у нас отново скачат!

"Валежи не се очакват за дълъг период. Постепенно се повишават температурите. Днес повече облаци ще има над Рило-Родопския масив и поречието на Дунав. Ще превали слабо, ще преобладава слънчево време", каза синоптикът Петър Янков в "България сутрин".

През следващите дни отново ще има слънчеви часове, някъде те ще бъдат между 13 и 14 часа.

"През деня температурите ще бъдат между 35-40 градуса. София се нарежда по средата между балканските столици. По Черноморието температурата на морската вода варира между 26-27 градуса. Вълнението е силно по Южното Черноморие. При нас то ще продължи до събота. В неделя ще отслабне. Тогава ще се появят условия за мъртво вълнение и течение, но това е временно. Във вторник, сряда отново ще се повиши вълнението", съобщи синоптикът пред Bulgaria ON AIR.

"Въпреки разхлаждащия вятър, температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса по Черноморието. За тези, които ще пътуват, очакват ги температури около 33 градуса в Западна Европа, без валежи. При нас следващата седмица в сряда ще бъдат по-високи температурите - около 40 градуса. По нататък, около 16-17 август, температурите ще се повишат чувствително - ще има над 40 градуса температури", информира Янков.

"Сега през почивните дни температурите ще бъдат много приятни", допълни синоптикът. Янков предупреди, че остава повишена пожароопасността в страната.

"Да не се палят огньове в горите, да не се изхвърлят бутилки. Валежи, бури и градушки - някъде около 18-19 август. Очаква ни топло, сухо време, с високи температури. В дългосрочен план се очаква по-динамично време. Честите валежи с понижение на температурите ще започнат в началото на третото десетдневие. Температурите ще се понижават", обобщи синоптикът.

