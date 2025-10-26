Тежки облаци и дъжд в неделя. Вижте къде ще е най-зле

В цялата страна днес ще е облачно. В западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България интензивни и значителни по количество. Вечерта валежите ще обхванат и източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините и временно силен.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°.

В планините ще е облачно, високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. Главно в масивите в Западна България ще има валежи от дъжд над 1800-2000 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.

Над Черноморието ще има значителна облачност. На отделни места привечер ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

През нощта срещу понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува сравнително студен въздух. Валежите ще продължат, ще обхванат цялата страна, а в отделни райони в Южна България временно ще са интензивни и значителни по количество. Все пак, през втората половина на деня в понеделник от северозапад бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса. Температурите ще са в широки граници и с малък дневен ход, от 9°-10° в северозападните до 19°-20° в югоизточните райони. Във вторник ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 13° и 18°. През следващите дни ще бъде предимно слънчево.

Още в сряда северозападният вятър ще отслабне, а в четвъртък ще придобие южна компонента. Сутрин ще е студено, на места в котловините минималните температури ще са близки до нулата и ще има условия за слана, а в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. Дневните температури ще се повишат и максималните в повечето места ще са между 15° и 20°. В събота ще има по-значителни увеличения на облачността, на отделни места в западните райони е възможно да превали слабо.

