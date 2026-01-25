Пиян българин отклони самолет, страшен екшън на борда

Самолетът от Лондон до София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян пътник на борда. Това съобщи известният дизайнер Васил Петрийски, който е бил свидетел на инцидента в самолета.

"Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо", написа той в профила си в социалната мрежа Facebook.

Според Петрийски "стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация". В крайна сметка самолета се приземи в Германия. От самото начало беше ясно, че господинът нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това RAYAN AIR го настаниха. Това е абсолютно възмутително", пише още Васил Петрийски.

