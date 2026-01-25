Легендарна къща в София се руши. Кмет с ход за над 3,6 млн. евро

Легендарната къща на бившия министър-председател, председател на Народното събрание и първи управител на БНБ Иван Гешов е напът окончателно да се срути. От години тя тъне в руини.

На предстоящото заседание на Столичния общински съвет този четвъртък - 29 януари, ще се обсъжда предложението на Трайчо Трайков, кмет на район Средец, да участва в търга за къщата на Гешов.

Тя е обявена за продан чрез публичен търг от частен съдебен изпълнител, началната цена е 3 697 247,72 евро.

Емблематичната сграда на бул. "Патриарх Евтимий" 7 в София е паметник на културата. Тя е строена в началото на ХХ в. по проект на архитект Никола Лазаров.

От години обаче тъне в руини - с напълно унищожен покрив, компрометирани плочи, липсващи стълбища, разрушен интериор и неподдържан двор, дори преминаването по тротоара покрай нея е опасно.

Къщата е собственост на "Артемида - БСИ" с намерение да се построи хотел като се вгради фасадата й, но това така и не се случи, и сега почти в развалини, е обявена за продан.

Ще участва ли Столична община в този търг за придобиване на имота, предстои да се реши на заседанието на СОС. А кой ще успее да вземе апетитното място в центъра на София, ще се разбере на 20 февруари, когато се отварят офертите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com