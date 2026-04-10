Студен фронт носи валежи и сняг в части от страната

Облачността днес ще бъде по-често значителна, като на места ще създаде усещане за типично пролетно застудяване. Валежи от дъжд ще има главно в източната половина от страната, а в сутрешните часове в отделни северни и планински райони те ще се примесват със сняг. Вятърът ще бъде до умерен от север-северозапад, което допълнително ще усилва усещането за студ. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а в София около 10°.

Валежи и понижение на температурите през деня

През по-голямата част от страната облачността ще се задържи плътна, като валежите ще бъдат концентрирани основно в източните райони. Там на много места ще превали слаб дъжд, съпроводен със умерен вятър, който ще поддържа по-ниски температури от обичайните за сезона.

Сурови условия в планините със сняг и силен вятър

В планинските райони времето ще бъде по-неблагоприятно. Облачността ще остане значителна, като на много места ще вали сняг, а под 1000 метра валежите ще бъдат от дъжд. Вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен от север-северозапад. Температурите ще останат ниски - около 3° на 1200 метра и около минус 4° на 2000 метра.

Дъждовно и ветровито по Черноморието

По Черноморието също ще преобладава облачно време, като на много места ще има валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от североизток и ще създава усещане за по-хладно време. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°, а морската вода ще остане със стойности около 9°-10°. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

Събота носи задържане на облаците и слаби валежи

През съботния ден облачността ще остане значителна в по-голямата част от страната. На отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, а над 1500 метра - от сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Температурите ще останат сравнително ниски - минималните между минус 1° и 4°, а максималните между 12° и 17°.

Затопляне и повече слънце в неделя и понеделник

В неделя и понеделник времето ще се подобри, като ще преобладава слънчево време. В неделя над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но валежите ще бъдат слаби и на малко места. Вятърът от югоизток ще се усили, а температурите ще започнат да се повишават. В понеделник максималните стойности ще достигнат между 16° и 21°.

Ново влошаване на времето от вторник

Във вторник облачността ще се увеличава и вплътнява, като до края на деня в западните райони ще започнат валежи от дъжд. В сряда и четвъртък ще преобладава облачно време със превалявания на много места. Вятърът ще бъде умерен от изток-югоизток, а впоследствие в Западна България ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Температурите ще се понижат слабо.

