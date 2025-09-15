Страшна трагедия с български граждани

73-годишен български граждани загина при тежка катастрофа в съседна Сърбия. Инцидентът е станал късно снощи в непосредствена близост до граничния пункт "Градина/Калотина", съобщава БГНЕС.

Българският гражданин е управлявал лек автомобил и се е ударил в колона от спрени коли.

„При пътната катастрофа загина българският гражданин с В.А.“, съобщиха от полицейското управление в град Пирот.

От там уточниха, че катастрофата е станала около 20 часа българско време.

