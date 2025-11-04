Смайващи подробности за мъжа, помел 6 коли

Стана ясно, че и преди са вземали книжката на пияния мъж, който помете 6 паркирани автомобила в центъра на София.

През 2018 г. му е отнето свидетелството за шофиране, отново заради шофиране под влиянието на алкохол. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията.

На място веднага е бил изпратн екип на полицията, който е взел проби за алкохол и наркотици, като тази за алкохол е била положителна. Водачът е дал и кръв, като тя е показала резултат от 1,52 промила. Той е бил задържан за 24 часа.

Той има и предишни нарушения, като повечето от тях са за превишена скорост. През 2018 г. заради шофиране в нетрезво състояние му е отнета книжката за 6 месеца и му е наложено административно наказание - глоба от 500 лв., обясни старши инспектор Георги Митев, отдел Пътна полиция към СДВР.

Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура, посочи, че на база данните от кръвната проба на водача, вече са му повдигнати обвинения за управление на МПС под влияние на алкохол и за причиняване на значителни имуществени вреди.

Прокурорът уточни, че става въпрос за изключително висока обществена опасност на деянието, тъй като става въпрос за идеалния център на града.

Водачът е бил задържан за 72 часа, като в сряда ще се гледа мярката му за неотклонение.

