Съдът се произнесе! Решението за директора с камерите

Софийският районен съд (СРС) пусна бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов срещу гаранция от 5000 лв. От прокуратурата съобщиха, че ще обжалват решението на съда. Евтимов бе арестуван, след като скандалът със сложените в ръководеното от него училище камери в тоалетните на децата, разтърси държавата.

Началото на заседанието днес се забави с близо час, тъй като по предварителна информация на мъжа му е станало лошо и се е наложила намеса на служебна охрана, предаде NOVA.

Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност за това, че времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Той е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Също така полицията разполага с фактура от октомври, от която ставало ясно, че той сам и за негова сметка е купил камерите за видеонаблюдение.

Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.

Междувременно родители на ученици и тази сутрин се събраха пред училището, като заявиха, че готвят отворено писмо до медиите и до Обществения съвет на учебното заведение, тъй като по думите им, не всичко изнесено като информация от разследващите е вярно.

