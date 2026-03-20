След като крещяха пред абатството в Лондон: върнаха Вяра и Надежда у нас

След години на скитане и просене по улиците на Лондон, две от емблематичните тризначки от „Биг Брадър“ - Вяра и Надежда - бяха прибрани в България. Акцията по прибирането им е организирана с помощта на българското посолство в Лондон, съобщава "Лупа".

Сигналът за тежкото състояние на сестрите е подаден от журналистката Десислава Димитрова, която живее в Лондон. Тя се обърна към дипломатическата ни мисия, след като поведението на Вяра и Надежда предизвика възмущение сред стотици британци и туристи.

Двете сестри бяха заснети и видеата бяха пуснати в социалните мрежи — на кадрите се вижда как Вяра и Надежда крещят под прозорците на абатството по време на официална служба за Деня на Британската общност. Очевидци описват състоянието им като „уязвимо“ и „меко казано притеснително“.

След гражданския сигнал служителите на посолството реагираха светкавично. „Искам да изразя искреното си уважение към човечността на служителите в Посолството на България в Лондон! Те ми отговориха, че Вяра и Надежда вече са в България с билети, купени лично от дипломатите ни,“ коментира Димитрова.

Сестрата на Надежда и Вяра — Любов Станчева — също живее в Англия, но поддържа добър стандарт на живот. Лав Станчева, както самата тя се преименува, се радва на просторно и уютно жилище в престижен лондонски квартал, където отглежда дъщеричката си заедно с половинката си.

