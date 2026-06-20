След 20 години. Британец шашнат от нашето море

Отливът на туристи от Българското Черноморие този сезон става все по-осезаем. Забелязват го както хотелиерите и туроператорите, така и самите посетители.

И ако съществуват опасения, че българите може да са предубедени към такова твърдение, то празните плажове и хотели вече правят впечатление и на чужденците.

Летният сезон на морето започна още през май, когато традиционно най-нетърпеливите англичани започнаха да пристигат на Слънчев бряг.

Районът, заедно с Несебър, си остават сред най-предпочитаните от чужденци български курорти.

Но фактът, че тази година има по-сериозен проблем, беше забелязан и от британец, който идва у нас през лятото от 20 години насам.

Уейн Моца е от английския град Улвърхемптън и твърди, че всяка лято от 20 години насам идва да почива в Несебър.

Във Фейсбук той споделя, че тази година за пръв вижда толкова празни плажове по това време от годината.

Ето какво пише той в група за Слънчев бряг:

„Разходих се по целия плаж… в Несебър… никой на шезлонгите… те се надцениха… на безплатния плаж доста малко хора…

Много барове тихи или изобщо не работят… имайте предвид, че е събота следобед в средата на юни.

В Несебър… най-тихият, който съм познавал… а съм тук всяка година от 20 години… първият бар, който виждате, е толкова тих… беше толкова пълен… сега съм тук в събота вечер… така че знам какво беше в разгара си… има ли причини за това…?“.

В коментарите, за да му отговорят, се включват както българи, така и чужденци.

„Имам апартамент в Съни Бийч от 20 години, дойдох през май. Цените в ресторантите са полудели – открих, че La Flor е с най-добрата цена досега тази година, тъй като не са ги завишили – и преди си мислех, че това е среден до висок клас цени в сравнение с местните места“, посочва англичанка.

„Евротп – апартамент в Свети Влас, сега е толкова скъп, колкото Испания и дори Ирландия, където живеем, местните супермаркети дерат кожи, старият Слънчев бряг, Влас и Несебър са се променили до неузнаваемост заради еврото“, смята друга.

„Две думи – неуважение и алчност“, категоричен е неин съгражданин.

„Причината е много проста: Много българи са сменили (цените от) левове за евро и си мислят, че туристите няма да забележат измамата. Всичко е станало изкуствено скъпо. Преди беше евтино и хубаво. Сега е скъпо и лошо“, смята друг.

„На нас българите ни е по-евтино да ходим в Италия и Испания на почивка, какво остава за чужденците!“, чуди се българка.

По-оптимистично настроените пък съветват туриста да се радва на усамотението и спокойствието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com