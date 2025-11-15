Скандал! Откраднаха култова българска песен с AI, авторите с първи коментар

Посегнаха на култовата песен "Сине, сине".

Авторите и първи изпълнители на българската песен „Сине, сине“ – Севдалина и Валентин Спасови съобщиха, че в интернет се разпространява нова диско обработка на произведението им, направена чрез изкуствен интелект и пусната за продажба от чуждо лице.

Версията се предлага свободно в различни платформи, без съгласието на създателите и без каквито и да било права.

Двамата припомнят, че са създали и регистрирали песента още през 1993 г. и оттогава водят дълга битка срещу неправомерното ѝ използване. Според тях произведението е било многократно променяно, присвоявано и изпълнявано без разрешение, а години наред адвокати им казвали, че защитата е трудна, защото България още не е била член на ЕС, пише БЛИЦ.

„Нима и днес трябва да мълчим? Боли да виждаме как българска песен, родена от душата на народа, се изопачава и продава от хора, които нямат нито едно право върху нея“, споделят изпълнителите в официалната си страница във Facebook.

По думите им, след предоставяне на необходимите документи за авторски права, YouTube е премахнал над 2000 видеа, които използвали песента без лиценз — включително документални филми, репортажи и лични кадри.

Скандалът се задълбочава с новата AI-генерирана диско версия, която вече звучи в клубове в Европа. Тя е качена под името на „DJ“, който няма никаква връзка с авторите, но въпреки това предлага версията за продажба.

Дуото подчертава и ироничен факт – „Сине, сине“ е преведена на английски и включена в престижна академична антология в САЩ, представяща образци от източноевропейския музикален фолклор. В родината си обаче песента не фигурира в нито един учебник по музика.

