Скандал и кръв на паркинга на ВиК-Пловдив

50-годишен мъж падна в шахта, дълбока около метър, в Пловдив.

Той е със спукана кост на единия крак, голяма прорезна рана около 7–8 см и с белези по лицето.

Инцидентът се разиграл в двора на ВиК дружеството в града, на паркинга за клиенти, където шахтата била отворена и необезопасена – по думите на самия потърпевш. На мястото веднага пристигнали полиция и линейка.

„Охраната крещеше и ни гонише“ – разказът на пострадалия

„Първите няколко дена не можех да изляза, защото костта е напукана, трябваше да се пазя, но сега съм малко по-добре“, сподели пред Нова телевизия Димитър Симеонов. Той описва как предния петък, докато подава документи за присъединяване към ВиК мрежата, при връщането към колата попаднал в отворената дупка. „Нормално е, станала е някаква небрежност, но реакцията на охраната беше нещо потресаващо“, коментира той.

По думите му охранителите не само че не помогнали, а напротив: „Като видяха, че се случва неприятен инцидент, явно се опитаха да го прикрият. Дойдоха срещу мен нагли, арогантни и яростни. Искаха незабавно да напуснем двора, в никакъв случай не ни предложиха помощ.“

Скандал, намеса на полиция и линейка

„Линейката беше повикана от патрул на 6-то РПУ, който дойде, защото се стигна до скандал с охраната. Моят приятел, който ме придружаваше, говореше с него. Охраната ни крещеше яростно и ни караше да напуснем мястото“, разказа Симеонов. Той допълни, че и до момента не е ясно дали това е била шахта или просто опасна дупка: „Беше в една малка зелена площ точно до бордюра. На слизане не се получи по някаква случайност, но когато тръгнах да се качвам, попаднах в дупката.“

Жалба срещу безхаберието

Димитър Симеонов е категоричен, че ще потърси правата си. „Съпругата ми е адвокат и вече е подготвила жалба, която входира в онлайн системата на МВР“, заяви той. Инцидентът, случил се в сърцето на Пловдив, повдига сериозни въпроси за безопасността и отговорността на ВиК дружеството, чиито клиенти ежедневно преминават през същия паркинг.

