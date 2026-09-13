Скандал и кръв на паркинга на ВиК-Пловдив
Клиент пада в отворена шахта, охрана го изгонва, линейка идва след намеса на полицията
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Клиент пада в отворена шахта, охрана го изгонва, линейка идва след намеса на полицията
На централно място в София
Паднало е в шахтата на хале изоставено повече от 20 години
Входът на шахтата не е бил открит, защото е бил покрит със строителни материали
На мястото са отишли служители на реда
Сигнал на очевидец
Шахта проби шасито на автомобил и само по чудо няма пострадали хора
Тепърва ще излиза наяве мотивът, който стои в дъното на историята
Ужас в Люлин
Състоянието на мъжа е тежко, той е със счупен крак и е настанен за лечение
Спасителната акция е предприета след подаден сигнал от съседи
В Деня на добротата партиите включиха електрошока, за да си прехвърлят вината за смъртта на дете
Абсолютно недопустимо е да се извеждат електрически проводници от шахта
Тя стопанисва въпросния павилион
"ЧЕЗ Разпределение" не е собственик на шахтата, обяви дружеството
Тутракански огнеборци я спасили със стълба
Инцидентът е станал на улица "Отец Паисий".
Шахтата е в района на КАТ-Враца
Пострадалата е приета в болница с изгаряне на краката - втора степен следа като паднала в шахта с гореща вода на авариралата тръба
Две жрици на любовта са в полицейския арест за смъртта на 40-годишния ром Деян Николов, съобщиха от полицията в Кюстендил. Глухонемият ром от Дупница...