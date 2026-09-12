Скандал и кръв на паркинга на ВиК-Пловдив
Клиент пада в отворена шахта, охрана го изгонва, линейка идва след намеса на полицията
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Клиент пада в отворена шахта, охрана го изгонва, линейка идва след намеса на полицията
Арт проект предупреждава за опасността
Пламъците тръгнали от жилище, разположено на третия етаж в бургаския комплекс "Меден рудник"
Тя, двете й деца и баба им са в интензивното онделение на болницата във Враца
Общо 42 души са преминали през почивните дни през спешното отделение на университетската болница „Канев“ в Русе, сочи статистиката
Баща преби жестоко дъщеря си. 13-годишното момиче е постъпило в спешното отделение в Благоевград със счупена на няколко места ръка, съобщава БГНЕС. Д...
Плевен. Жена се хвърли от стълбищен прозорец на Второ ДКЦ в центъра на града. По неофициални данни тя доскоро лежала в психиатрия и е пациентка на ед...