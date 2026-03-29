Симеон Матев с неблагоприятна прогноза за времето до Цветница

Краткотрайно подобрение във времето се очаква във вторник, когато ще има повече слънце, но сутрин ще е студено, обясни климатологът доц. Симеон Матев. Според него в средата на седмицата страната ще е под влияние на облаци и дъжд, а в планините ще се задържи сняг, с максимални температури трудно надхвърлящи 10 градуса.

„Времето ще се успокои за кратко във вторник, когато ще има повече слънчеви часове, а дневните температури ще достигнат между 13 и 18 градуса. Все пак не тръгвайте без яке, защото сутрин ще остане хладно – между 0 и 5 градуса“, обясни доц. Симеон Матев пред Радио ФОКУС.

„Още във вторник след обед ще се заоблачи отново, а сряда и четвъртък ни очаква облачно и дъждовно време. В планините ще вали сняг, а температурите ще останат хладни за сезона“, добави той.

Според доц. Матев, максималните температури през средата на седмицата трудно ще надвишават 10 градуса.

Сутрешните температури ще останат около нулата, а следобед ще се повишават до 13–18 градуса.

„За съжаление, първоначалните прогнози за Цветница не са особено добри – очакват се дъждове и време по вода“, коментира доц. Матев относно предстоящия празник.

