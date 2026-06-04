Ще плюя по всеки, който се радва на нечия смърт!

Новината за кончината на Любо Дилов роди поредната маса гнусен хейт. Включително от хора, които го играят демократи.

За мен това е морална катастрофа в една страна, която е известна колкото с културата си (за която не е допринесла с нищо), толкова и с факта, че тук всеки сам си прецЕня, докато слуша Кондьо в механата.

За това взех важно решение.

Оттук нататък всеки хейт на стената ми ще оставям без отговор.

Всеки опит на когото и да е да се държи нагло и да се опитва да търси саморазправа при мен ще остава без никакъв диалог.

Това не е страх от спор, защото спор с озверели тъпанари, страдащи от еректилна дисфункция няма. Диалог се води с нормални хора, болните имат нужда от психиатър, уролог, а ако това не помага, има специализирани заведения в Карлуково и на 4 километър.

Тая токсична клоака, наречена “Социални мрежи” или сама ще се изчисти от гадовете.

Или накрая тук ще останат само гадове.

Плюя на всеки, който се радва на нечия смърт, защото починалия не споделя политическите му убеждения.

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