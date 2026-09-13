Ще плюя по всеки, който се радва на нечия смърт!
Моралната катастрофа в тази страна
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Моралната катастрофа в тази страна
Лидерът на ВОЛЯ призова за разум и отговорност на изборите на 14 ноември
Процентът варира от 76 на сто в Тайланд до 10 в Швейцария, уточняват социолозите
Подмяна, подмяна, подмяна Едно от големите постижения на Прехода е, че настрои всеки срещу всеки.Разобщи ни - до степен на непоносимост.А ние изобщо...