Седем българи катастрофираха в Малта, не е ясно как са

Осем души – седем български туристи и шофьорът на микробуса, с който са пътували в Малта – са пострадали при пътен инцидент, съобщи TVM News. Катастрофата е станала днес сутринта на пътя Трик ил-Марфа в посока Чиркева. По първоначална информация микробусът, управляван от 67-годишен мъж от Сейнт Полс Бей, е изгубил контрол, напуснал е пътното платно и е спрял в крайпътно поле, предава NOVA.

Полицията е пристигнала незабавно на мястото на инцидента. Медицински екипи и служители на Гражданска защита са оказали първа помощ на пострадалите, след което всички са транспортирани в болница.

Разследването по случая продължава. Въпреки че настоящото медицинско състояние на пострадалите все още не е потвърдено, свидетели описаха мащабна спасителна операция на мястото.

