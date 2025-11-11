САЩ затягат визите! Две нови причини за отказ

Хората, кандидатстващи за визи с цел да се установят в Съединените щати, могат да бъдат отхвърлени, ако страдат от заболявания като диабет или затлъстяване. Това предвижда директива, издадена от администрацията на Доналд Тръмп, предава Нова тв.

Според указанията на Държавния департамент на САЩ, служителите, разглеждащи визовите молби, трябва да обявяват кандидатите за неподходящи по редица нови причини – сред които възраст, здравословно състояние и вероятност да разчитат на социални помощи. В документа се отбелязва, че такива лица могат да представляват „обществено бреме".

От началото на втория си мандат Тръмп води активна политика за депортиране на нелегални мигранти.

Новата директива е част от по-широката и оспорвана стратегия на администрацията му, насочена към ограничаване на имиграцията и възпиране на хората, които обмислят да се преместят в САЩ. Тази политика включва масови арести, ограничения за бежанци от определени държави и планове за значително намаляване на броя на разрешените влизания в страната.

Според новите насоки здравословното състояние на кандидатите ще има решаващо значение при разглеждането на молбите им. По думите на Чарлз Уилър, старши юрист в организацията Catholic Legal Immigration Network, тези изисквания засягат почти всички кандидати за визи, но най-стриктно ще се прилагат към лицата, които искат да се установят постоянно в САЩ.

В документа се насърчава служителите да вземат предвид здравето на кандидата. „Определени медицински състояния - включително, но не само, сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания, ракови заболявания, диабет, метаболитни и неврологични заболявания и психични разстройства могат да изискват грижи на стойност стотици хиляди долари", пише в него.

Около 10% от световното население страда от диабет. Сърдечно-съдовите заболявания също са широко разпространени - те са водещата причина за смърт в света.

Документът насърчава при оценката си служителите да вземат предвид и други състояния като затлъстяване, което може да причини астма, сънна апнея и високо кръвно налягане, пише още Нова тв.

Служителите също са инструктирани да определят дали кандидатите имат средства да плащат за медицинско лечение без помощ от правителството на САЩ.

Институциите, които решават за визите, трябва да правят свои прогнози за бъдещето на кандидатите.

