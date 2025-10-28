Режат заплатата, вдигат осигуровките! Изненадите в бюджета

Първият в историята на България държавен бюджет, разчетен изцяло в евро, вече е готов. Изненади в него не липсват. Документът беше финализиран в последните часове и очертава социалните параметри за 2026 година – с акцент върху доходите, пенсиите и осигуровките.

Минималната заплата – по-ниска от очакваното

Въпреки първоначалните анонси, че минималната работна заплата ще бъде малко над 620 евро, в бюджета на общественото осигуряване е заложена сума от 605 евро. Разликата от близо 30 лева предизвика напрежение сред синдикатите, които определиха промяната като „лош сигнал“.

Минималният осигурителен доход ще бъде изравнен с минималната заплата – 605 евро.

За хората с по-високи възнаграждения се предвижда нов максимален осигурителен праг от 2352 евро – с над 400 лева повече от настоящия.

Пенсии и осигуровки

От 1 юли 2026 г. минималната пенсия за стаж и възраст ще се увеличи до 346,87 евро.

Същевременно вноската за фонд „Пенсия“ се повишава с 2 процентни пункта – общо за работодателя и служителя. За работещите това означава ръст от 6,58% на 7,46%.

Максималната пенсия обаче остава замразена на 3400 лева.

„Аз съм подписал за 1213 лв., така както е по закон. Видяхте, че предложенията, които се движат, са около тази сума. Но нека влезе официално всичко и ще го обсъждаме“, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Майчинство и обезщетения

Периодът за изплащане на обезщетение при бременност и раждане остава непроменен – 410 дни.

За отглеждане на дете до 2-годишна възраст родителите ще получават почти 399 евро месечно.

Минималното обезщетение за безработица също не се променя – 9,21 евро на ден, а максималното – 54,78 евро.

Бюджетът на НОИ – половината от държавата

Общо Националният осигурителен институт (НОИ) ще разполага с над 15,2 милиарда евро, от които 8,8 милиарда са осигурителни приходи. Това означава, че почти половината от бюджета е дотация от държавата.

Само за изплащане на пенсии са предвидени 13 милиарда евро, което ясно показва социалния характер на бюджета.

Синдикати и работодатели на различни позиции

Социалните партньори реагираха остро на публикуваните параметри.

„Не е добър сигнал това, което правят. Все пак това е първият бюджет в евро, а изведнъж лъсва заплата от 600 евро“, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

От другата страна, работодателите виждат сериозен риск за бизнеса.

„Огромният недостатък е увеличаването на осигурителната тежест. Това е непремерено и ще натовари допълнително фирмите. Няма да намерите адекватен работодател, който да подкрепи такъв проект“, коментира председателят на АИКБ Васил Велев.

Какво следва?

Проектите на бюджета на общественото осигуряване и на здравната каса предстои да бъдат разгледани от надзорните съвети и Националния съвет за тристранно сътрудничество.

До петък документът трябва да бъде внесен в Министерския съвет, а след това и в Народното събрание.

„Всички бюджетни закони ще бъдат внесени в срок“, увери Костадин Ангелов от ГЕРБ.

