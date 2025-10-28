Вдигат пенсиите! Икономист с горещ коментар

Предстоящият държавен бюджет за 2026 година няма да донесе сериозни промени във фискалната траектория на страната, но предвижда нови увеличения на пенсии и заплати в публичния сектор. Това коментира пред БНР икономистът и главен редактор на ЕКИП Георги Вулджев, като допълни, че основният акцент остава върху умерения растеж на разходите и стабилността на публичните финанси.

Сериозен ръст на пенсиите

По думите му пенсиите ще бъдат индексирани по т.нар. Швейцарско правило, което означава ръст от около 8–9%. За държавните служители се очаква средно увеличение от 10%, което според Вулджев е „високо“, като препоръча по-целенасочен подход – повишения да получат основно тези, които миналата година са били пропуснати, а в сектори като „Сигурност“ възнагражденията да се запазят на сегашните нива.

„Бях изненадан, че ще успеят да внесат бюджета в срок. Изглежда, че той ще бъде много сходен с този от предишната година. Няма съществена промяна във фискалната траектория – правителството очевидно ще се опита да забави ръста на разходите, но не и да го спре“, коментира икономистът.

Българите спестяват основно в имоти и депозити

Вулджев направи и обзор на актуалните нагласи към спестяването у нас, по повод ново социологическо проучване на изследователски център „Тренд“, проведено по поръчка на Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП).

Според данните над 90% от хората в България продължават да спестяват основно чрез покупка на имоти или банкови влогове.

„Има липса на разбиране, че съществуват и алтернативни начини за спестяване. Това показва и липсата на развитие на капиталовия пазар и вътрешния пазар на държавен дълг“, отбеляза Вулджев.

Той допълни, че ниските лихви по депозитите позволяват на банките да поддържат по-ниски лихви по жилищните кредити, което също влияе на решенията на домакинствата. Според него финансовата неграмотност остава сериозен проблем – мнозина българи дори предпочитат да обменят левове в евро на гише, вместо безплатно в Българската народна банка. „Това не е защото искат нещо да скрият, а защото просто не знаят“, посочи експертът.

Вулджев отбеляза още, че богатството на българите расте номинално, но това не винаги означава реално увеличение на покупателната способност.

Исканията за по-високи заплати в съдебната система – „неадекватни“

Коментар направи и по повод исканията на Висшия съдебен съвет за увеличение на възнагражденията в системата с 12–13%. Според Вулджев тези претенции са „абсолютно неадекватни“, тъй като биха се равнявали на получаване на „още една средна заплата месечно“.

