Пролетният уикенд фест на китайските автомобили прераства в национален

Поради силния интерес пролетният уикенд фестивал на китайските автомобили се разраства в още 4 града освен София - Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Събитията в тези градове ще се проведат в дилърските центрове на DONGFENG (вижте ТУК). Входът е свободен.

Домакини на фестивал са Авто Юнион, официален представител в България на BYD (Build Your Dreams) – най-големият производител на електрифицирани превозни средства (NEVs) в света, както и Чайна Мотор Къмпани, официален вносител и ексклузивен представител на DONGFENG за България и Сърбия. Специално за дните на фестивала в София отваря врати първият в страната шоурум на BYD - най-големият производител на електрифицирани автомобили (NEVs) в света.

На разположение на посетителите в София ще са над 20 тестови автомобила от всички модели. В изложбената част се очаква да се включат и други водещи брандове от Китай, с което общият брой на представените модели ще нарасне до над 50. Ще присъстват и собственици на единични бройки и модели на марки, които не са представени в България - Xiaomi, Li Auto, Zeekr и Xpeng.

Фестивалът в София ще бъде открит от Посланика на Китай в България Н.Пр. г-жа Дай Цинли на 28 март в 11:00 ч. и ще продължи до 17:00 ч., а в неделя (29 март) ще бъде отворен от 11:00 ч. до 14:00 ч.

Както и в София, събитията в Пловдив, Варна, Бургас и Русе ще бъдат изпълнени с много игри, награди, специални условия за покупка на автомобили и детски зони за игри и забавления.

Само в рамките на двата фестивални дни DONGFENG ще подарява безплатно КАСКО за всеки закупен модел на марката.

Пролетният уикенд фест е покана към всички фенове и собственици на китайски автомобили и техните семейства да се потопят в света на новото поколение автомобили от Китай, в което иновациите и технологиите, електрическата мобилност и модерният дизайн вървят ръка за ръка. За първи път на едно място посетителите ще могат да видят широк спектър от атрактивни модели на различни водещи китайски производители, които уверено завладяват европейските пътища със своите технологии, смел дизайн и впечатляващо съотношение между цена и качество.

Адреси на локациите, на които ще се проведе фестивалът в страната:

