Приятно топло време днес, високите температури се отлагат

Времето днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи умерен от запад-северозапад, в Дунавската равнина и временно силен.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - 25°-26°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно над Рило-Родопската област облачността временно ще се увеличи. Ще духа умерен, а по билото на Централна Стара планина и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след пладне и вечерта ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В понеделник от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността, около и след обяд ще се развива и купеста такава. На места, главно в планините, планинските и източните райони ще превали и прегърми. Вятърът в Западна България и Дунавската равнина ще е от запад-северозапад, в Южна и Източна България - от изток-югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.

През следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите постепенно ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.

