Прекрасен слънчев ден, но вече се вижда обратът на времето

Времето днес ще бъде слънчево. Преди обяд над Източна България ще има ниска облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд главно по южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но ще се усили към края на деня до 3 бала.

Седмица напред

През първите дни от новата седмица ще бъде слънчево. Преди обяд над източните райони ще има значителна ниска облачност. В сряда ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от изток. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, а максималните - между 27° и 32°.

В четвъртък и петък с ориентиране и усилване на вятъра от североизток дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби. В събота вятърът ще отслабне, но ще се задържи предимно облачно, на много места в западната половина от страната ще има и валежи.

