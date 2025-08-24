Пламъци отново бушуват из страната. Къде е опасността

Нови пламъци бушуват из страната днес.

Пожар е избухнал в района на симитлийското село Сенокос, съобщиха от пресцентъра на Община Симитли. Тази сутрин пламъци са обхванали труднодостъпна местност Негован, което затруднява гасенето. Огънят се развива в терен, където техниката достига трудно.

Община Симитли набира доброволци, които да помогнат на противопожарните екипи. Всички желаещи могат да се включат – екипите очакват доброволците при мандрата в селото, за да бъдат организирани за действията. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов координира с екипите работата по овладяване на огнената стихия и обезопасяване на района, информират още от Общината.

В края на месец юли пожар беше обхванал две къщи и две плевни в квартал „Дрънкалица“ в Симитли.

Снимка БТА

Пожар гори и между Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Огънят е обхванал сухи треви и храсти, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ямбол Татяна Павлова.

Сигналът за пожара е подаден около 12:00 часа. Пламъците гасят екипи с три противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за близки населени места, посочиха от полицията.

Поради задимяване на участък от главния път, на място са и полицейски служители, които оказват съдействие на пътуващите.

