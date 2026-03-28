Отиде си легендарен наш спортист, оставил непокътнат рекорд

Националният рекордьор на България в мятането на диск Велко Велев почина на 78-годишна възраст. Отиде си един изключителен атлет, отбелязва списание "Атлетика", съобщавайки тъжната вест.

Велко Велев е роден в село Владая в непосредствена близост до София - на 4 януари 1948 година.

Започва да усвоява техниката на диска при треньора Васил Попов, а в олимпийската 1972 година превзема първите си рекорди и вече 54 години името му е начело на българска ранглиста за всички времена.

Участва на две олимпиади - Монреал 1976 и Москва 1980. И на двете достига финала - в Канада е 10-и, а в Съветския съюз е в осмицата.

На европейски първенства има пето място – Рим 1974, и четвърто в Прага 1978.

Забележителни са класиранията му на балканските шампионати, където е шест пъти шампион в периода 1972-1985 г.

Настоящият национален рекорд от 67.82 метра Велко Велев постига в Рига, Латвия (по това време Съветски съюз).

Статистикът Александър Вангелов припомня, че Велко Велев има 144 състезания над 60 метра, а 11 от тях са с метраж над 65 метра.

В личния си живот Велев има три брака като третия път се жени за Файна Мелник - олимпийска шампионка на диск от Мюнхен 1972 и първата жена изпратила диска над 70 метра.

