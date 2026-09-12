Отиде си легендарен наш спортист, оставил непокътнат рекорд
Велко Велев има 144 състезания над 60 метра, а 11 от тях са с метраж над 65 метра
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Велко Велев има 144 състезания над 60 метра, а 11 от тях са с метраж над 65 метра
Той беше високо във вечната ранглиста
Байерн е първи при отборите
Рекордьорът в скока на дължина е убит в Мичигън
Легендата в спринта Юсейн Болт добави към колекцията си от златни олимпийски медали и трети на 200 м. Ямаецът спечели убедително третия си пореден оли...
Походът на Ивет Лалова в Рио завърши с престижното осмо място във финала на 200 м. Контузия на бедрото, която се обади след сериите на 100 м и попречи...
Спортен клуб по лека атлетика "Берое" отличи Борислав Тонев за "Лекоатлет на годината" на стилна церемония в Парк-Хотел "Стара Загора". Отличието "Тре...
Олимпийският атлет Оскар Писториус бе признат за виновен за убийство. Това стана ясно след като апелативният съд на Република Южна Африка отмени присъ...
Успехите на Ружди се измерват в метри, медали и килограми Когато животът не е свършил, не трябва да се отказваш от него, казва параолимпиецът Всяка...
Атлет №1 на България за 2014-а година Георги Иванов покри норматив за участие на олимпиадата в Рио 2016. Това стана на турнира "Никола Вълчанов" в Габ...
София. Най-добрият български състезател по ориентиране Кирил Николов-Дизела записа през уикенда поредния си нестандартен рекорд, съобщава Bgathletic.c...
Риети. Европейският вицешампион на 100 м Денис Димитров продължи с отличното си представяне на шампионата на Стария континент до 20 г в Риети. 19-годи...