Отиде си голямо име в журналистиката, легенда на БТА

На 31 декември 2025 г. почина журналистът Светлозар Николов, съобщават от семейството му.

Светлозар Николов, роден през 1942 г., е дългогодишен журналист в БТА - бил е репортер, преводач, редактор, ръководител на екип „Информация за чужбина“, кореспондент в Хавана. Преводач на художествена литература и публицистика от английски език.

Светлозар Николов е преводач на книгата „Шимон Перес. Биография“, която разказва за живота на президента на Израел Шимон Перес. Българското издание е съвместен проект на БТА, Атлантическия клуб в България, Асоциацията на българските медии по света и Съюза на българските писатели.

На 22 март 2012 г. Светлозар Николов получи годишната награда на Съюза на българските журналисти (СБЖ) в категорията „Информационни агенции“, показва справка на отдел „Справочна".

