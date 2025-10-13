Още две седмици шанс за студенти да се включат в конкурса за платен стаж в Сметната палата

Още две седмици шанс за студенти да се включат в конкурса на Сметната палата! Одитната институция предлага три месеца платен стаж. Ще се запознаете от първо лице с работата на одиторите и с основни принципи на професията, която може да стане ваше призвание!

Участвайте в конкурса на Сметната палата на тема:

„МОЯТ ГЛАС ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“

Конкурсът е посветен на 145-годишнината от създаването на Сметната палата и 30-годишнината от нейното възстановяване

Срокът за участие в конкурса е до 24 октомври 2025 г. включително.

КАКВА Е НАГРАДАТА?

Тримесечен платен стаж в институцията в подходящо време за кандидатите.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В КОНКУРСА?

Конкурсът е отворен за студенти от Софийския университет, Университета по национално и световно стопанство и Нов български университет, по-конкретно:

- За Софийския университет – студенти от втори до четвърти курс на специалностите на бакалавърските програми на Стопанския факултет и от втори до пети курс на специалностите на бакалавърските/магистърските програми на Юридическия факултет.

- За УНСС - за студенти от втори до четвърти курс на бакалавърските програми и студенти-магистри на Финансово-счетоводния факултет, а от другите факултети - специалностите Публична администрация, Икономика, Икономика с преподаване на английски език, Изкуствен интелект в икономиката.

-За Нов български университет – студенти от втори до четвърти курс на бакалавърските програми и студенти от магистърските програми в департаментите „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Право“.

Материалите за конкурса се изпращат до 24 октомври 2025 г. включително, на следната електронна поща:

[email protected]

или в специално създадената рубрика и форма на сайта на Сметната палата.

www.bulnao.government.bg

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

В рамките на срока за кандидатстване всеки кандидат трябва да представи есе/авторска концепция за ролята на Върховната одитна институция като гарант за доброто управление и отчетността в държавата. В материала трябва да бъде застъпена личната визия на автора за това как младите одитори и експерти могат да допринесат за развитието на Сметната палата, така че нейната дейност да продължи да отговаря на обществените нужди, като осигурява качествен одит и адекватен финансов контрол върху публичните средства и по този начин защитава парите на българските граждани.

Участниците могат да разсъждават и в следните области:

Как ангажираното отношение на младите хора може да помогне за по-добро управление в публичния сектор?

Как да се стимулира личният избор и мотивация за професионална реализация на младите в областта на публичния сектор и неговия контрол?

Как дигитализацията и изкуственият интелект разширяват, усложняват, но и дават по- големи възможности в публичния сектор?

Какви са Вашите идеи и предложения за повече знания на студентите за публичния сектор и неговото по-добро управление и контрол?

Авторският материал трябва да бъде в обем до 8 стандартни страници A4, шрифт Times New Roman 12.

Участниците изпращат и свои данни: име и фамилия; специалност и курс, телефон за контакти.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА

Комисия от Сметната палата ще оцени материалите и допуснатите до събеседване участници ще бъдат уведомени.

След събеседване ще бъдат избрани трима участници в конкурса, които ще получат наградата платен стаж в институцията за три месеца.

ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ

Обявяването на спечелилите конкурса ще се състои на 10 ноември 2025 г. по време на международната конференция, организирана от Сметната палата “Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, посветена на отбелязването на 145 години от създаването на институцията и 30 години от нейното възстановяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com