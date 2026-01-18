Общината с извънредно чистене в три столични района

Столична община продължава интензивната работа по сметопочистването в София, като усилията са съсредоточени основно в трите най-засегнати района – Слатина, Подуяне и Люлин. Общо 19 камиона са ангажирани с обслужването на тези зони, като целта е максимално бързо наваксване и нормализиране на услугата, съобщиха от пресцентъра на общината.

Над 92 тона отпадъци за ден в Подуяне и Слатина

Само за 17 януари от районите Подуяне и Слатина са извозени общо 92,160 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от около 90 тона за двата района. В Подуяне пет камиона са работили в редица карета и квартали, включително около улиците „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, „Резбарска“, „Макгахан“, „Васил Кънчев“, както и в кварталите „Левски Г“ и „Васил Левски“.

В Слатина също пет камиона са обслужвали зоните около „Летище София“, Министерството на външните работи, ВТУ „Тодор Каблешков“, „Гео Милев“, „Ситняково“, „Шипченски проход“, квартал „Христо Смирненски“ и редица прилежащи улици и карета.

Люлин – най-големият обхват на терен

По данни на Софекострой в район Люлин вчера са работили осем камиона, които са обхванали 1-ви, 2-ри, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон, както и квартал „Филиповци“ и зона „Център“. Районът остава сред най-натоварените заради голямата площ и високата гъстота на населението.

Днешният график и работа без прекъсване

Днес в Подуяне на терен са четири камиона, които обслужват кварталите „Левски Г“, „Левски В“, „Васил Левски“ – къщите, както и каретата около „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“. В Слатина работят пет камиона в зоните около „Летище София“, бившия хотел „Плиска“, „Редута“ и квартал „Христо Смирненски“, като са включени десетки улици. В Люлин днес са ангажирани седем камиона, покриващи всички основни микрорайони, зона „Център“ и „Филиповци“.

От Столичната община подчертават, че работата продължава с повишен капацитет и без прекъсване, включително през почивните дни, с постоянна координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации.

