Обратът на времето е тук, а вече се задава и нова изненада

Дъждовна вълна обхваща страната днес още от сутринта, като валежите започват в Западна България и постепенно се разширяват към останалите райони. До вечерта почти цялата страна ще бъде под влияние на облачно време с дъжд, а на много места се очакват и гръмотевици. В планините валежите преминават в сняг, а силен източен вятър ще създава усещане за по-ниски температури.

Дъжд и гръмотевици обхващат страната

Сутрешните валежи в западните райони бързо ще се активизират и до края на деня ще достигнат почти всички части на страната. На много места дъждът ще бъде интензивен и придружен от гръмотевици, като най-сериозни количества се очакват в Западна България и планинските райони.

Вятърът ще се усили от изток, като в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно ще бъде силен. Максималните температури ще се задържат сравнително ниски - между 11° и 16°, като в София ще са около 12°.

Зимни условия в планините

В планинските райони облачността ще бъде плътна през целия ден. Над 1400 метра валежите ще са от сняг, докато по-ниските части ще останат под влияние на дъжд. Силният и на моменти бурен вятър от юг-югоизток ще влошава условията за туризъм.

Температурите ще останат зимни - около 4° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра, което създава предпоставки за усещане за още по-студено време.

Облаци и дъжд по Черноморието

По крайбрежието облачността ще преобладава през целия ден. Следобед валежи ще започнат по Южното Черноморие, а до вечерта ще обхванат и северните райони.

Вятърът ще бъде умерен от изток, а температурите ще достигат около 9°. Морската вода остава студена - между 7° и 9°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Нова серия валежи през следващите дни

Облачното и нестабилно време ще се задържи и през почивните дни, както и в първата половина на следващата седмица. С понижението на температурите в Западна България, особено в планинските райони, дъждът временно ще преминава в сняг през нощта, но без да се образува трайна снежна покривка.

В неделя има повишена вероятност за значителни валежи в източната половина от страната. В понеделник и вторник валежите временно ще отслабнат, но още в сряда отново ще се активизират и в началото на април се очакват нови значителни количества.

Вятърът ще сменя посоката си - от северозапад в началото на периода, към изток-югоизток във вторник и от изток-североизток в средата на седмицата, като често ще бъде умерен до силен. Температурите ще останат без съществена промяна, с по-ниски стойности в дните със силни валежи и краткотрайни повишения при отслабване на дъждовете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com