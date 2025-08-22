Обрат на времето. Дъжд и гръмотевици в големи части от страната

Преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево.

Над Северозападна България, а след това и над Западна и Централна, под влияние на преминаващ през страната студен атмосферен фронт, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад.

Максималните температури ще са от 28°-29° на места в Западна България до 36°-37° в Източна България, в София - около 29°.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

През почивните дни ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от северозапад, в събота умерен, временно силен, в неделя ще отслабне. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще бъдат между 25° и 30°. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, вятърът ще се ориентира от югоизток и температурите ще се повишават бавно. В сряда след обяд над северните и западните райони ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В четвъртък със северозападен вятър ще прониква хладен въздух. Ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на места в Централна и Източна България ще превали краткотраен дъжд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com