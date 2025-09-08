Нови подробности за боя в Русе. Говорят родителите на Жулиен

Нови подробности за боя в Русе, при който сериозно пострада шефа на полицията Николай Кожухаров, изнесоха в интервю за бТВ родителите на едно от задържаните момчета - Жулиен Кязъмов.

„Като му звъннах в 00:00 ч. къде е, защото утре е на училище, каза: „прибирам се, няма проблеми“. За самия случай разбрах към 12:30-1:00 часа, когато го търсихме постоянно и не вдигаше телефона. На един от родителите му се обадиха, че е в дирекцията и аз отидох и разбрах, че е задържан, но без да знам за какво. Вечерта като се прибра в 2:12 ч. само ми каза „Тате, стана едно спречкване, няма никакви проблеми“, съблече се, легна и заспа“, това разказа Сюлейман Сюлейманов, баща на Жулиен Кязъмов.

„Каза, че са го задържали полицаите заради някакъв дето застанал на пътя. Просто каза, че някакъв е излязъл на пътя и спрял колата. Момчето, което кара, отворило прозореца да види какво става и в този момент той чул, че тръгва да го удря и отворил вратата. Жулиен е бил най-отзад зад пасажерската седалка, колата е със затъмнени прозорци и каза: „Аз дори не разбрах какво стана, тате“, продължи Сюлейманов.

„Този, който спира колата, той се мъчи да нанесе удара. От това, което сме разбрали удря ли го, не го ли удря, но той провокира цялата работа и децата оттам излизат. Станало е патардия само, без бой“, добави бащата и уточни, че полицейският шеф е бил с въпросния човек, който е излязъл пред колата на младежите.

По думите му синът му не му е казал, че единият участник в инцидента е бил шефът на полицията в Русе. Той разбрал в ареста и от медийни публикации.

Близките на Жулиен Кязъмов настояват истината да излезе наяве и да има справедливо правосъдие.

„Дошли са две патрулни коли, задържани са, взети са им проби за алкохол и наркотици и са отрицателни и на четиримата. Не са задържани и са освободени. Ако е станало нещо толкова сериозно на момента, щяха ли да ги освободят и защо са ги освободили“, каза Айсун Шабанов, роднина на семейството.

Той посочи, че в района има камери, които са запечатали случката, и призова записите да бъдат показани. Близките на Жулиен настояват да се публикуват и записите от телефона на младежа, защото той е снимал инцидента.

„Много от държавниците направиха бързи заключения, без да се запознаят детайлно със случая, Искаме делото да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, трудно е дори да си наемем адвокат“, добави Шабанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com